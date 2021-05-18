Індію накрив потужний циклон: 150 тисяч евакуювали, є загиблі

В Індії штат Гуджарат накрив потужний циклон Тауктає, який приніс великі руйнування. Відомо, що він забрав життя щонайменше 12 осіб.

Влада Індії перемістила майже 150 000 людей зі своїх будинків в штаті Гуджарат в безпечні місця. Такого стихійного лиха в Індії не було більше, ніж двадцять років.

"Це буде найсильніший циклон, що обрушився на Гуджарат, принаймні, за 20 років. Це можна порівняти з циклоном 1998 року, який обрушився на Кандлу і заподіяв серйозної шкоди", - сказав міністр штату Панкадж Кумар, попереджаючи населення про загрозу.

Циклон вбив щонайменше 12 людей і залишив за собою слід руйнування, коли він пройшов повз прибережних Штатів Керала, Карнатака, Гоа і Махараштра. У Мумбаї бачили вирвані з коренем дерева, застряглі машини та автобуси.

Також відомо, що через циклон влада призупинила вакцинацію від коронавірусу.

Аварійна бригада Червоного Хреста Індії працювала з владою і сприяла евакуації. Циклон приніс пориви вітру зі швидкістю до 130 миль/год (210 км/год), що поставило його на один рівень з ураганом категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.

Крім того, дві баржі, на борту яких перебувало понад 400 осіб, пливли за течією недалеко від узбережжя Мумбаї, і судна були відправлені для надання допомоги.

За словами представника берегової охорони, крім 12 загиблих в Махараштрі, Гоа і Карнатаці, пропали безвісти 28 рибальських човнів.

Також повідомляється, що через стихію можуть постраждати тварини.