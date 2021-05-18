Рада відправила главу МІУ у відставку

Верховна рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Раніше чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Нардепи підтримали відповідний проект постанови. За нього проголосували 284 парламентарія.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР, у ході якого вирішили розглянути кадрові питання.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів", міністрів інфраструктури та економіки Владислава Криклія та Ігоря Петрашко 14 травня попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський. Вони погодилися з главою держави і написали заяви про відставку за власним бажанням.

Так, минулої п'ятниці, 14 травня, Петрашко і Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Відзначимо, раніше також стало відомо, що причиною відставки міністрів стала велика кількість питань до їхньої роботи з боку президента і прем'єр-міністра.