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Рада відправила главу МІУ у відставку

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 16:42
Рада відправила главу МІУ у відставку Фото: глава МІУ Владислав Криклій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Раніше чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Нардепи підтримали відповідний проект постанови. За нього проголосували 284 парламентарія.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР, у ході якого вирішили розглянути кадрові питання.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів", міністрів інфраструктури та економіки Владислава Криклія та Ігоря Петрашко 14 травня попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський. Вони погодилися з главою держави і написали заяви про відставку за власним бажанням.

Так, минулої п'ятниці, 14 травня, Петрашко і Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Відзначимо, раніше також стало відомо, що причиною відставки міністрів стала велика кількість питань до їхньої роботи з боку президента і прем'єр-міністра.

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