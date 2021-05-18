Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити евакуацію українців з сектора Газа . Йдеться про тих громадян, які виявили бажання залишити регіон.

Про це він повідомляє у своєму Telegram .

"Відомо, що більше сотні наших громадян виявили бажання залишити сектор Газа. Уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу українцям", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на виконання доручення президента він дав завдання Міністерству закордонних справ і Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців з сектора Газа.

Нагадаємо, спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна заявив, що українців, які хочуть виїхати з сектора Газа, можуть вивезти через територію Єгипту. На сьогодні українська сторона опрацьовує безпечні маршрути репатріації.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про продовження спецоперації проти бойовиків ХАМАС в секторі Газа до тих пір, "поки це буде необхідно".

"Ми будемо продовжувати діяти до тих пір, поки це буде необхідно, щоб відновити тишу і безпеку для всіх ізраїльтян", - підкреслив він.

Антитерористична операція "Страж стін" в Ізраїлі триває вже восьмий день. У відповідь на ракетні обстріли з сектора Газа ізраїльська армія завдає точкові удари по бойовиках ХАМАС, в тому числі із застосуванням авіації.