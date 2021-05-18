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Шмигаль доручив забезпечити евакуацію українців з сектора Газа

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 15:59
Шмигаль доручив забезпечити евакуацію українців з сектора Газа Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити евакуацію українців з сектора Газа. Йдеться про тих громадян, які виявили бажання залишити регіон.

Про це він повідомляє у своєму Telegram.

За його словами, на виконання доручення президента він дав завдання Міністерству закордонних справ і Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців з сектора Газа.

"Відомо, що більше сотні наших громадян виявили бажання залишити сектор Газа. Уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу українцям", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна заявив, що українців, які хочуть виїхати з сектора Газа, можуть вивезти через територію Єгипту. На сьогодні українська сторона опрацьовує безпечні маршрути репатріації.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про продовження спецоперації проти бойовиків ХАМАС в секторі Газа до тих пір, "поки це буде необхідно".

"Ми будемо продовжувати діяти до тих пір, поки це буде необхідно, щоб відновити тишу і безпеку для всіх ізраїльтян", - підкреслив він.

Антитерористична операція "Страж стін" в Ізраїлі триває вже восьмий день. У відповідь на ракетні обстріли з сектора Газа ізраїльська армія завдає точкові удари по бойовиках ХАМАС, в тому числі із застосуванням авіації.

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