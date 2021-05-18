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Евакуація українців з Сектора Газа: куди звертатися тим, хто хоче повернутися додому

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Вівторок 18 травня 2021 20:41
Евакуація українців з Сектора Газа: куди звертатися тим, хто хоче повернутися додому Фото: українці, які хочуть повернутися з Сектора Газа, повинні звернутися в посольство України в Ізраїлі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Понад 120 українців виявили бажання покинути Сектор Газа і повернутися в Україну. Громадянам України, які потребують допомоги по поверненню додому повинні звернутися в Посольство України в Ізраїлі.

Про це повідомляє прес-служба українського посольства в Ізраїлі в Facebook.

Зокрема, вони повинні звернутися до відділення Посольства України в Ізраїлі при Палестинській Національній адміністрації за телефоном: + 972-59-969-95-61 або написати листа на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

Зазначимо, у політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

Зараз Міністерство закордонних справ України опрацьовує маршрути для безпечної евакуації українців.

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