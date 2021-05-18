Кличко показав відео з камер спостереження візиту правоохоронців до його квартири

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео з камер спостереження, на якому правоохоронці приходили до квартири, де він мешкає. Цей запис спростовує версію СБУ, що обшуки мали відбутись в іншій квартирі.

"Сьогодні вранці в під’їзд зайшла група озброєних правоохоронців. Коли я прийшов додому з тренування, запитав їх, що відбувається. Вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Але камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх та стукали в двері моєї квартири. Сусідка сказала, що їй дзвонили і питали, де Кличко. Тому версія, що, нібито, про якусь масштабну операцію проти контрабандистів, що, нібито, мешкають двома поверхами нижче в моєму під’їзді, виглядає непереконливою", - наголосив Кличко.

Друзі! Короткий відеоогляд про те, як загін екіпірованих силовиків, нібито, не до мене приходив сьогодні вранці:) Але, в... Posted by Віталій Кличко on Tuesday, May 18, 2021

Коментуючи візит правоохоронців він наголосив, що ОП тисне на столичну владу, бо їх дратують міські ініціативи.

"Те, що відбулося сьогодні, інакше, як психологічним тиском я назвати не можу. Не таємниця, що в Офісі президента відбуваються постійні наради щодо Кличка. Бо комусь не подобається, що Кличко, робить заяви про запровадження локдауну, коли у нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає всіх мерів об'єднатися. Когось дуже дратують міські ініціативи. Я виключно з цим пов'язую ті абсурдні події, які сьогодні відбуваються. Такого не було навіть за часів Януковича. Місцеве самоврядування залякуванням та силами правоохоронців згорнути не вдасться. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що інформація про кримінальні справи, за якими йдуть обшуки у комунальних підприємствах та департаментах столиці, є маніпулятивною.

"Коли закидають комунальним підприємствам, що підрядники не сплатили податки - це не що інше, як маніпуляція з офіційних джерел. Якщо підрядники не сплатили, це до них питання. Наше завдання, як міської влади - отримати якісний сервіс та продукт і заплатити найнижчу ціну за це. І підприємства міста податки платять. Ми завжди співпрацюємо з правоохоронними органами. Завжди надаємо всі матеріали за результатами фінансових перевірок, які здійснюємо регулярно", - підсумував Кличко.