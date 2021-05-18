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Рада звільнила главу Мінекономіки

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 17:17
Рада звільнила главу Мінекономіки Фото: глава Мінекономіки Ігор Петрашко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада звільнила міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка. Раніше міністр написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 280 нардепів.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР. Позачергове вирішили провести, щоб розглянути кадрові питання.

Так, минулої п'ятниці, 14 травня, Петрашко і Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів", міністрів інфраструктури та економіки Владислава Криклія та Ігоря Петрашка 14 травня попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський. Вони погодилися з главою держави і написали заяви про відставку за власним бажанням.

Також ми писали про те, що причиною відставки міністрів стала велика кількість питань до їхньої роботи з боку президента і прем'єр-міністра.

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