ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названа дата відкриття метро в Україні

Новини » Суспільство     18.05.2020 - 23:03
Названа дата відкриття метро в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Уряд може дозволити відкриття метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня

Кабінет міністрів України дозволить відновити роботу метрополітену в містах з 25 травня. При цьому сам карантин в країні наразі не скасовується.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це в програмі "Свобода слова на ICTV" заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

"Дія карантину буде продовжена, але ми переходимо до адаптивного карантину. Тому вже з 22 числа буде прийнято низку пом’якшень щодо карантину. Тобто ми дозволимо рух міського та приміського транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах. Тобто ми відкриємо можливість проведення служби з розрахунку: 1 людина на 10 квадтратних метрів", - заявив Шмигаль.

За його словами, в Україні знову зможуть працювати готелі, але без відкриття ресторанів та басейнів.

"А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садочків та роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав прем'єр.

Зазначимо, метрополітен не працює з 18 березня. Спочатку планувалося призупинити перевезення пасажирів підземним транспортом на два тижні, проте згодом обмеження були подовжені.

Нагадаємо, нещодавно головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що метро в Києві зможуть відкрити лише за умови, якщо місто вкладеться в критерії, які необхідні для пом’якшення карантину.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Київметрокарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся