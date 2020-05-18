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В Одесі призупинили розбір уламків будинку через загрозу повторного обвалу

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 20:30
В Одесі призупинили розбір уламків будинку через загрозу повторного обвалу
Фото: розбір завалів обваленого будинку (dsns.gov.ua)

Місцезнаходження всіх мешканців будинку встановлено

Рятувальники припинили роботу з розбору уламків частково зруйнованого багатоповерхового будинку в Одесі. Існує загроза повторного обвалення.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Повідомляється, що місцезнаходження всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо, в результаті обвалу ніхто не постраждав.

"станом на 20:00 в Одесі, відповідно до рекомендацій працівників Одеського державного інституту архітектури і будівництва, роботи з розбирання будівельних конструкцій зупинено, у зв'язку із загрозою повторного обвалення", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 18 травня близько 16:20 в Одесі стався обвал стіни чотириповерхового будинку по вулиці Торговій, 20. Спочатку повідомлялося, що обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Пізніше в поліції повідомили, що планують відкрити справу ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

У ДСНС зазначили, що на даний момент під завалами можуть залишатися домашні тварини. Рятувальники проводять пошукові роботи

Також РБК-Україна писало, що за даними поліції, обвал міг статися в результаті зсуву ґрунту через будівельні роботи поблизу будинку.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаОдесаДСНСобвал
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