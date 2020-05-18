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У поліції назвали можливу причину обвалу житлового будинку в Одесі

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 19:55
У поліції назвали можливу причину обвалу житлового будинку в Одесі
Фото: місце обвалу будинку в Одесі (od.npu.gov.ua)

На даний момент існує загроза повного руйнування будинку

за Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі могло стати зсув ґрунту. Як зазначили в поліції, будинок мав невеликий крен.

Про це повідомив начальник поліції Одеській області Олег Бех, передає "Думська".

За його словами, до зсуву ґрунту могли привести будівельні роботи, які на будмайданчику поблизу з будинком.

"Будинок мав невеликий крен. За словами експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній", - повідомив Бех.

Також у міській раді Одеси зазначили, що на даний момент існує загроза повного обвалення будинку. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що іншу частину будівлі зараз підтримує обвалилася стіна.

Нагадаємо, 18 травня близько 16:20 в Одесі стався обвал стіни багатоповерхового житлового будинку по вулиці Торговій, 20. Спочатку повідомлялося, що обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Пізніше в поліції повідомили, що планується відкриття справи ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

У ДСНС відзначили, що за попередньою інформацією, всі мешканці встигли евакуюватися з квартир. На даний момент під завалами можуть залишатися з тваринами. Рятувальники проводять пошукові роботи.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаОдесаполицияобвал
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