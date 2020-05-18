ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі обвалилася частина житлового будинку

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 17:54
В Одесі обвалилася частина житлового будинку
Фото: зруйнована частина житлового будинку №20 на вулиці Торговій в Одесі (pushkinska.net)

Інформації про постраждалих поки немає

У понеділок, 18 травня, на вулиці Торговій завалилася частина житлового будинку №20. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, вулиця в районі обвалення перекрита, на місці працюють рятувальники. Одна з можливих причин обвалу - витік газу і вибух.

Офіційної інформації про постраждалих поки немає.

"По сусідству зі зруйнованим будинком раніше були лазні. Їх знесли, щоб зробити новобудову. На ділянці вже почали рити котлован... За словами мешканців прилеглих будинків, останнім часом тут вели роботи по демонтажу бетонної основи колишньої лазні. При цьому взимку будівельники пошкодили теплотрасу, і люди, що живуть тут, сиділи без тепла", - йдеться в повідомленні.

В Одесі обвалилася частина житлового будинку

Фото: рятувальники розбирають завали (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на початку травня в Одесі обвалився ще один багатоквартирний житловий будинок. Обвалення сталося на Польському узвозі. На місці рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі сталося руйнування першого і другого поверхів. З будівлі евакуювали 21 мешканця.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у центрі Одеси обвалився старовинний будинок, який був пам'яткою архітектури місцевого значення. Він побудований в 1893 році. Перед інцидентом в ньому почалися роботи, а нежитлове крило було огороджено, коли сталося обвалення. Робітники в результаті події не постраждали.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Одесаобвал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся