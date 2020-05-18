В Одесі обвалилася частина житлового будинку

Фото: зруйнована частина житлового будинку №20 на вулиці Торговій в Одесі (pushkinska.net)

Інформації про постраждалих поки немає

У понеділок, 18 травня, на вулиці Торговій завалилася частина житлового будинку №20. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, вулиця в районі обвалення перекрита, на місці працюють рятувальники. Одна з можливих причин обвалу - витік газу і вибух.

Офіційної інформації про постраждалих поки немає.

"По сусідству зі зруйнованим будинком раніше були лазні. Їх знесли, щоб зробити новобудову. На ділянці вже почали рити котлован... За словами мешканців прилеглих будинків, останнім часом тут вели роботи по демонтажу бетонної основи колишньої лазні. При цьому взимку будівельники пошкодили теплотрасу, і люди, що живуть тут, сиділи без тепла", - йдеться в повідомленні.

Фото: рятувальники розбирають завали (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на початку травня в Одесі обвалився ще один багатоквартирний житловий будинок. Обвалення сталося на Польському узвозі. На місці рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі сталося руйнування першого і другого поверхів. З будівлі евакуювали 21 мешканця.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у центрі Одеси обвалився старовинний будинок, який був пам'яткою архітектури місцевого значення. Він побудований в 1893 році. Перед інцидентом в ньому почалися роботи, а нежитлове крило було огороджено, коли сталося обвалення. Робітники в результаті події не постраждали.

Автор: Максим Зайченко