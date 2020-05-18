У "Нафтогазі" виписали премії на 43,6 млн доларів: НАБУ отримало доступ до службових записок

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Слідство бачить у діях членів Наглядової ради, голови та членів правління "Нафтогазу" ознаки вчинення кримінальних правопорушень

Суд надав детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювалася виплата премій 41 працівнику НАК "Нафтогаз України". Доступ надано у рамках розслідування за фактом зловживання членами Наглядової ради, головою та членами правління НАК своїм службовим становищем при ухваленні рішення про виплату премій.

Про це свідчить ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 травня, повідомляє видання "Наші гроші".

Як встановило слідство, у лютому 2018 року Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм задовольнив вимоги "Нафтогазу" про стягнення з російського "Газпрому" заборгованості за транзит на загальну суму 4,67 млрд доларів. Цим же рішенням був проведений взаємозалік між компаніями, і в результаті борг, який підлягав фактичній сплаті "Нафтогазу", склав 2,57 млрд доларів.

У квітні 2018 року члени Наглядової ради НАК прийняли рішення про виплату винагороди правлінню та іншим працівникам у зв’язку з їх значним особистим внеском в перемогу над "Газпромом". Загалом такі премії отримав 41 працівник. Загальний розмір винагороди склав 1% від суми загального виграшу у розмірі 43,6 млн доларів.

Це рішення прийняли до надходження коштів від "Газпрому". Крім того, у протоколі засідання не наведений перелік працівників та розмір премій, які підлягають сплаті, а також не вказано внеску кожного працівника з даного переліку в перемогу над "Газпромом".

Слідство відзначило, що представництво інтересів "Нафтогазу" у Стокгольмі здійснювали не працівники НАК, а компанія Wikbord Rein Advokatfirms AS на підставі низки договорів про закупівлю юридичних послуг.

Зважаючи на вказані обставини, слідство бачить у діях членів Наглядової ради, голови та членів правління "Нафтогазу" ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у січні 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" сплатив української компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн.

Автор: Анастасия Рокитна