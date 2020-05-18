У Молдові оприлюднили відео з компроматом на Додона

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Додон нібито отримував гроші з Росії на фінансування своєї партії

У Молдові оприлюднили відео з компроматом на президента Ігоря Додона. На опублікованому відео він нібито отримує пакети з грошима з Росії для фінансування своєї Партії соціалістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавські ЗМІ.

Повідомляється, що дане відео представив депутат від фракції партії "Платформа Гідність і правда" (DA) Юрія Реніца. На ньому колишній лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк і екс-віце-голова партії Сергій Яралов нібито передають гроші Додону.

На опублікованих кадрах Додон просить передати гроші іншим членам Партії соціалістів для виплати заробітних плат. Депутат Реніца заявив, що передасть ці докази генеральному прокурору Молдови.

Також повідомляється, що раніше один з телеканалів опублікував відео, на якому Додон у розмові з Плахотнюком і Яраловим нібито зізнався, що отримував з Росії гроші на утримання партії. За його словами, витрати на партію доходили до 1 млн доларів щомісяця. При цьому гроші передавалися через колишнього російського віце-прем'єра Дмитра Козака, який сьогодні є головним переговірником з боку Росії з питання Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Додон не виключає своєї участі в президентських виборах в 2020 році.

Зазначимо, інший фігурант цих записів, олігарх Володимир Плахотнюк залишив Молдову влітку минулого року на тлі загострення політичної кризи. Представники Кишинева повідомляли, що він просить політичний притулок в Україні.

Автор: Іван Петров