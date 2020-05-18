Без іграшок, килимів та рушників: у МОЗ запропонували умови роботи дитсадків

У МОЗ винесли на громадське обговорення умови роботи дитсадків
МОЗ опублікував пропозицій щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної освіти. Міністерство надало список умов.
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України (МОН) з посиланням на розпорядження Головного санітарного лікаря України.
На період карантину забороняється використовувати:
Щодо прибирання приміщення у МОЗ пропонують дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять; вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни; провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 20 травня прийме рамкове рішення по даті відкриття дошкільних дитячих установ, але робота дитсадків буде відновлена з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.
Автор: Анастасия Рокитна