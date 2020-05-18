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Без іграшок, килимів та рушників: у МОЗ запропонували умови роботи дитсадків

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 15:04
Без іграшок, килимів та рушників: у МОЗ запропонували умови роботи дитсадків
Фото: діти у дитсадку (РБК-Україна)

У МОЗ винесли на громадське обговорення умови роботи дитсадків

МОЗ опублікував пропозицій щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної освіти. Міністерство надало список умов.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України (МОН) з посиланням на розпорядження Головного санітарного лікаря України.

Умови, які пропонують для роботи дошкільних закладів

  • Перед початком роботи всім працівникам дошкільних закладів вимірювати температуру. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то вважається, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання і вихователь до роботи не допускається;
  • Температурний скринінг дітей проводять при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години з занесенням показиків у відповідний журнал. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то діти не допускаються до садочка. Якщо температуру виявили протягом дня, то дитину ізолюють з відповідним інформування медиків та батьків.
  • Ранкове приймання дитини проводить вихователь групи поза межами будівлі садочку. Батьки або супроводжуючи повинні мати мати маску або респіратор. Очікування на території садочка має бути обмежено.
  • На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.

На період карантину забороняється використовувати:

  • тканинні багаторазові рушники;
  • м'які іграшки;
  • килими з довгим ворсом;
  • перебувати у взутті у закритому приміщенні.

Щодо прибирання приміщення у МОЗ пропонують дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять; вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни; провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 20 травня прийме рамкове рішення по даті відкриття дошкільних дитячих установ, але робота дитсадків буде відновлена з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українидетский сад
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