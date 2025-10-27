Встреча с Трампом до Нового года? У Путина назвали возможные сроки
Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. В то же время четкого понимания даты ее проведения пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которое приводят российские СМИ.
"Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", - сообщил он.
На вопрос, успеют ли лидеры двух стран встретиться до Нового года, он не дал четкого ответа.
"Не знаю, я не знаю. Вы помните, как быстро мы Анкоридж договорились провести", - отметил помощник диктатора.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
По результатам разговора президент США анонсировал, что в ближайшие недели состоится новый саммит, который на этот раз пройдет в Будапеште.
Его подготовкой должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако вскоре Трамп отменил саммит.
Согласно информации СМИ, РФ не изменила свои максималистские требования по вопросу завершения войны в Украине. При этом сам Трамп публично сказал что "не хочет тратить свое время впустую".
Кроме того, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора "Роснефть" и "Лукойл". Минфин США также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.
Отметим, президент США сообщил, что готов снова встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но только при условии, что будет заключено соглашение по завершению войны в Украине.