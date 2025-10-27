Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. В то же время четкого понимания даты ее проведения пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которое приводят российские СМИ.

"Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", - сообщил он. На вопрос, успеют ли лидеры двух стран встретиться до Нового года, он не дал четкого ответа. "Не знаю, я не знаю. Вы помните, как быстро мы Анкоридж договорились провести", - отметил помощник диктатора.