Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента Украины.
"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие", - говорится в заявлении.
У Зеленского отметили, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.
"Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира", - сообщил Офис президента.
Что известно о мирном плане США
Напомним, западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о разработке чиновниками США и России "плана завершения войны" в Украине. Согласно неофициальным данным, в его создании участвовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.
Отмечается, что документ якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.
Reuters сообщило, что американский "мирный план" в Киеве должна представить делегация США, которую возглавит министр армии США Дэн Дрисколл.
Украинский лидер на фоне слухов о плане США подчеркнул, что Украина готова работать в любых содержательных форматах, чтобы прекратить войну с РФ.
Сегодня, 20 ноября, Bloomberg сообщило о еще двух ключевых требованиях мирного плана США. В частности, якобы речь идет о снятии международных санкций, а также остановке процессов, которые документируют преступления россиян против мирного населения и инфраструктуры Украины.