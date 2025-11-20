ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом

Украина, Четверг 20 ноября 2025 18:23
UA EN RU
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента Украины.

"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие", - говорится в заявлении.

У Зеленского отметили, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.

"Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира", - сообщил Офис президента.

Что известно о мирном плане США

Напомним, западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о разработке чиновниками США и России "плана завершения войны" в Украине. Согласно неофициальным данным, в его создании участвовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что документ якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.

Reuters сообщило, что американский "мирный план" в Киеве должна представить делегация США, которую возглавит министр армии США Дэн Дрисколл.

Украинский лидер на фоне слухов о плане США подчеркнул, что Украина готова работать в любых содержательных форматах, чтобы прекратить войну с РФ.

Сегодня, 20 ноября, Bloomberg сообщило о еще двух ключевых требованиях мирного плана США. В частности, якобы речь идет о снятии международных санкций, а также остановке процессов, которые документируют преступления россиян против мирного населения и инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте