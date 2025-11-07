ua en ru
Трамп сделал заявление о шансах на встречу с Путиным в Будапеште

США, Пятница 07 ноября 2025 20:17
Трамп сделал заявление о шансах на встречу с Путиным в Будапеште Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "очень хороший шанс" на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Сегодня, 7 ноября, американский лидер принимает в Вашингтоне с визитом премьера Венгрии Виктора Орбана. На вопрос журналиста, есть ли шанс на встречу с Путиным в Будапеште, Трамп ответил утвердительно.

"Шанс всегда есть, очень хороший шанс", - подчеркнул президент США.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в октябре Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор и объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель в столице Венгрии.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако вскоре американский лидер отменил встречу.

Это произошло из-за нежелания РФ менять свои максималистские требования по условиям завершения войны в Украине. Трамп публично сообщил, что "не собирается тратить свое время впустую".

После этого, в ночь на 23 октября, Трамп ввел санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Министерство финансов США призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Отметим, Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, однако только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине. В Кремле подтвердили, что диктатор якобы не против переговоров, однако конкретная дата саммита пока не определена.

РБК-Украина писало, что Украина согласна поддержать саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, но при условии, что она даст прекращение огня и окончание войны.

