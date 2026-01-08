ua en ru
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Киев, Четверг 08 января 2026 19:38
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей четырех ОВА (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.

Винницкая область

"Назначить Заболотную Наталью Михайловну главой Винницкой облгосадминистрации", - говорится в указе.

Что известно о Наталье Заболотной

О Наталии Заболотной известно, что до этого она была первым заместителем главы Винницкой областной государственной администрации.

Окончила в 2002 году Винницкий государственный педагогический университет имени Коцюбинского, по специальности учитель начальных классов и английского языка в начальных классах; в 2011 году - Одесский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте Украины, по специальности - магистр государственного управления.

В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Днепропетровская область

"Назначить Ганжу Александра Александровича главой Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Что известно об Александре Гандже

До этого генерал полиции, с октября 2023-го возглавлял Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Начинал с должности участкового инспектора в Харьковской области. Позже был на руководящих должностях в отделах по борьбе с организованной преступностью и стратегических расследований. Почти три года нес службу в Одесской области - заместителем начальника областной полиции. Девять месяцев возглавлял ГУНП Ровенщины, затем вступил в должность главы ГУНП Днепропетровщины.

В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Полтавская область

"Назначить Дякивнича Виталия Анатольевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Что известно о Виталии Дякивниче

До назначения возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию.

Виталий Анатольевич Дякивнич родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Диканского района Полтавской области.

У него высшее образование. В 2001 году окончил Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко по специальности "Педагогика и методика среднего образования", получил квалификацию учителя истории и основ экономики. В 2020 году завершил обучение в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра публичного управления и администрирования.

В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Черновицкая область

"Назначить Осипенко Руслана Ивановича главой Черновицкой облгосадминистрации", - говорится в указе.

Что известно о Руслане Осипенко

До этого Осипенко более четырех лет возглавлял Нацполицию в Донецкой области.

Он родом из Луганщины. В органах внутренних дел работает с 1996 года: служил в Киевской, Полтавской и Николаевских областях, а также Департаменте стратегических расследований Нацполиции - в том числе на руководящих должностях.

В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Тернопольская область

По поводу Тернопольской области, на сайте Офиса президента есть указ об увольнении главы региона: "Уволить Негоду Вячеслава Андроновича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Впрочем, указа о новом главе Тернопольской области пока нет.

В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Ранее президент анонсировал изменения в пяти ОВА, а именно Полтавской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Тернопольской областях. Это решение было принято на фоне "большой перезагрузки" в различных государственных структурах страны.

"Большая перезагрузка" Зеленского

В частности, во время "большой перезагрузки" был сменен руководитель Офиса президента. Им стал бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

РБК-Украина писало, почему Зеленский решил назначить Буданова главой ОП. В частности, по словам источников, подготовка преемника называется одной из опций. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, президент сменил главу Службы безопасности Украины. Василий Малюк сделал заявление о своей отставке.

А после его увольнения Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский ищет новый формат работы Службы внешней разведки, что связано с его последней встречей с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой.

Кроме того, первому вице-премьеру Михаилу Федорову Зеленский предложил стать министром обороны. Однако его кандидатуру должна поддержать Верховная Рада.

