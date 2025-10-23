Трамп отменил встречу с Путиным и "почувствовал" время для санкций

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По поводу санкций против России добавил, что "настало время, которого долго ждали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я отменил свою встречу с Путиным. Это казалось неправильным. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я ее отменил", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в будущем. Но дополнительных подробностей не сообщил.

"Каждый раз у меня с Путиным происходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут", - сказал Трамп.

Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что надеется на разумность Зеленского и Путина.

"Знаете, как говорят, танго танцуют вдвоем. И мы это выясним", - сказал он.

Также Трамп высказался относительно санкций против России.

"Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали", - сказал он.