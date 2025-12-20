Операция СБУ в Средиземном море и 90 млрд евро для Украины от ЕС: новости за 19 декабря

Дроны Службы безопасности Украины впервые атаковали танкер "теневого флота" России в Средиземном море. Тем временем Евросоюз согласился выделить для Украины 90 млрд евро.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 19 декабря, - в материале РБК-Украина .

СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

По их словам, в момент спецоперации российский корабль не перевозил никакой груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

ЕС выделяет Украине 90 млрд евро без процентов: Марченко разъяснил детали

Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро на два последующих года. Эти деньги являются безвозвратными и беспроцентными, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он обратил внимание, что погашение может состояться только после того, как Россия компенсирует Украине убытки, нанесенные своей агрессивной войной.

В Конгрессе США предложили законопроект об усилении санкций против РФ

Конгрессмены США продвигают новый законопроект об усилении санкций против России под названием "Мир через силу".

Это комплексное законодательство, которое превращает текущие переговоры в решительные действия Конгресса и продвигает законопроект к рассмотрению Палатой представителей в январе.

Путин "обещает" не бить вглубь Украины в день выборов, но есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день выборов. Но он выдвинул для этого свои требования.

Он хочет, чтобы украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях, также предоставили право голосовать.

Под атакой мосты - на границе задержки. Почему РФ бьет по Маякам Одесской области

Российские военные атакуют мосты на южной границе Украины в Одесской области.

За последние дни россияне ударили по мосту в Затоке, а позже атаковали мост в Маяках. Это усложнило логистику на границе, из-за чего люди пока не могут проходить пункты пропуска в Одесской области.

Какая цель у россиян и чем это может угрожать, - в материале РБК-Украина.