Операція СБУ в Середземному морі та 90 млрд євро для України від ЄС: новини за 19 грудня

Україна, Субота 20 грудня 2025 06:30
UA EN RU
Операція СБУ в Середземному морі та 90 млрд євро для України від ЄС: новини за 19 грудня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Дрони Служби безпеки України вперше атакували танкер "тіньового флоту" Росії в Середземному морі. Тим часом Євросоюз погодився виділити для України 90 млрд євро.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 19 грудня, - в матеріалі РБК-Україна.

СБУ вперше вразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

Служба безпеки України вперше вразила танкер "тіньового флоту" Росії в нейтральних водах Середземного моря, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.

За їхніми словами, у момент спецоперації російський корабель не перевозив ніякого вантажу, а був порожнім. Відповідно, ця атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

ЄС виділяє Україні 90 млрд євро без відсотків: Марченко роз'яснив деталі

Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро на два наступні роки. Ці гроші є безповоротними і безвідсотковими, розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він звернув увагу, що погашення може відбутися тільки після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною.

У Конгресі США запропонували законопроєкт про посилення санкцій проти РФ

Конгресмени США просувають новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії під назвою "Мир через силу".

Це комплексне законодавство, яке перетворює поточні переговори на рішучі дії Конгресу і просуває законопроєкт до розгляду Палатою представників у січні.

Путін "обіцяє" не бити вглиб України в день виборів, але є нюанс

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день виборів. Але він висунув для цього свої вимоги.

Він хоче, щоб українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також надали право голосувати.

Під атакою мости - на кордоні затримки. Чому РФ б'є по Маяках Одеської області

Російські військові атакують мости на південному кордоні України в Одеській області.

За останні дні росіяни вдарили по мосту в Затоці, а пізніше атакували міст у Маяках. Це ускладнило логістику на кордоні, через що люди поки що не можуть проходити пункти пропуску в Одеській області.

Яка мета у росіян і чим це може загрожувати, - в матеріалі РБК-Україна.

