В Конгрессе США предложили законопроект об усилении санкций против РФ

Конгрессмены США продвигают новый законопроект об усилении санкций против России под названием "Мир через силу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конгрессмена Брайана Фицпатрика.

Конгрессмен Фицпатрик, сопредседатель Конгрессовой фракции Украины, и член Министерства иностранных дел Грегори Микс (штат Нью-Йорк, 5-й округ Колумбия) возглавили широкую двухпартийную коалицию членов Палаты представителей, чтобы представить законопроект "Мир через силу против России".

Отмечается, что это комплексное законодательство, которое превращает текущие переговоры в решительные действия Конгресса и продвигает законопроект к рассмотрению Палатой представителей в январе.

"Переговоры не освобождают Конгресс от ответственности действовать. Эта ответственность была очевидной уже некоторое время, и ожидание больше не является вариантом. Мир через силу - это дисциплина переговоров, основанная на силе, дисциплина поддержки Украины, безошибочное утверждение, что кампания агрессии России не будет нормализована или вознаграждена, и подтверждением того, что Америка все еще придерживается правил, которые обеспечивают возможный мир", - сказал Фицпатрик.

Закон "Мир через силу против России" базируется на постоянных усилиях Фицпатрика с начала полномасштабной войны в 2022 году, направленных на продвижение, направленных на содействие содержательным переговорам, сдерживание дальнейшей агрессии и обеспечение реальности, прочности и принятия любого мирного соглашения свободным и независимым правительством Украины.

В отличие от поэтапных санкций, законодательство устанавливает комплексную структуру, которая непосредственно связывает экономическую изоляцию России с ее готовностью к миру и его соблюдению.

Оно отражает подавляющую двухпартийную поддержку предоставления Соединенным Штатам возможности использовать сильное экономическое давление как инструмент, который поможет завершить эту войну.

В частности, законопроект предусматривает:

Ввести санкции против высокопоставленных чиновников России, олигархов, государственных предприятий и организаций, поддерживающих оборонный, энергетический и транспортный секторы России.

Ограничить доступ России к мировой финансовой системе, включая блокирование транзакций с российскими финансовыми учреждениями, запрет инвестиций США в Россию, запрет торговли российскими компаниями на фондовых биржах США и направленные на системы финансовых сообщений, используемых для обхода санкций.

Закрыть лазейки, подпитывающие военную экономику России, включая прекращение обходных путей импорта переработанной нефти и запрет на покупку США российского суверенного долга

Осуществить санкции против энергетического влияния России, запретив новые инвестиции США и вводя санкции против иностранных игроков, которые способствуют производству российской нефти, газа, СПГ и урана.

Ввести санкции за военные преступления, включая похищение и незаконную депортацию украинских детей, а также сотрудничество между Россией и Северной Кореей, поддерживающей незаконную войну России

Увеличить пошлины до 500 процентов на товары, импортируемые из России, чтобы еще больше экономически изолировать Россию

Законодательство также устанавливает четкое и исполнительное отступление: санкции могут быть отменены только при условии подписания Россией мирного соглашения, принятого Украиной, и полного прекращения боевых действий - при условии рассмотрения Конгрессом для предотвращения преждевременной или политически мотивированной отмены санкционированных мер.

Отмечается, что пока переговоры продолжаются, Фицпатрик и его коллеги из обеих партий будут продолжать привлекать поддержку с целью внесения законопроекта на рассмотрение Палаты представителей в январе, обеспечивая, чтобы Конгресс "выполнял свой вклад в подкрепление дипломатии решительными действиями".