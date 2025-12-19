ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин "обещает" не бить вглубь Украины в день выборов, но есть нюанс

Москва, Пятница 19 декабря 2025 15:43
UA EN RU
Путин "обещает" не бить вглубь Украины в день выборов, но есть нюанс Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день выборов. Но он выдвинул для этого свои требования.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время общения с журналистами.

Путин упомянул, что Украина считает необходимым, чтобы на время выборов США обеспечили безопасность для украинцев.

Диктатор похвастался, что он "проводил и президенсткие, и муниципальные, и региональные "выборы" после начала полномасштабного вторжения в Украину, и России "никто не обеспечил безопасность".

"Тем не менее, мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах в Украине, хотя-бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал он.

Но, по словам главы Кремля, есть вопрос, "мимо которого нельзя пройти". На "территории России" якобы проживают миллионы граждан Украины. Из них от 5 до 10 миллинов "имеют права голоса", утверждает диктатор.

"Если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что есть еще "много других вопросов, которые требуют кропотливого исследователя".

"Согласен с тем, что власть в Украине в конце концов должна стать легитимной. А без проведения выборов это невозможно", - заявил Путин.

Выборы в Украине

Напомним, вопрос проведения выборов в Украине поднял президент США Дональд Трамп. Он считает, что в стране уже якобы нет демократии, если там долго не проводили выборы.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов идти на выборы. Но для этого западные союзники должны обеспечить безопасность, а украинские народные депутаты - подготовить для этого законодательную основу, поскольку выборы в условиях военного положения в стране запрещены.

Чуть позже глава украинского государства во время выступления перед лидерами стран "коалиции решительных" заявил, что для выборов необходимо установить режим прекращения огня как минимум на период избирательного процесса и голосования.

Детальнее о том, возможно ли проведение выборов в Украине во время войны, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Выборы в Украине Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ