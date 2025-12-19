ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

ЕС выделяет Украине 90 млрд евро без процентов: Марченко разъяснил детали

Пятница 19 декабря 2025 09:53
ЕС выделяет Украине 90 млрд евро без процентов: Марченко разъяснил детали Фото: Сергей Марченко (facebook.com/minfin.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро на два последующих года. Эти деньги являются безвозвратными и беспроцентными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Сергея Марченко.

"Европейский совет принял важнейшее для Украины решение о предоставлении 90 млрд евро на два последующих года", - отметил Марченко.

По его словам, эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может состояться только после того, как Россия компенсирует Украине убытки, нанесенные своей агрессивной войной.

Марченко также подчеркнул, что полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны.

"Важно, что работа над Репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки. Спасибо европейским партнерам за решимость и понимание потребностей Украины", - добавил министр финансов Украины.

Что предшествовало

Как сообщалось, 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором должны были принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что встреча не завершится, пока не будет найдено решение.

Ранее Германия предупреждала ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.

Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что страхи ЕС относительно замороженных российских активов навязаны Москвой и в значительной степени основываются на российской дезинформации.

Только ночью стало известно, что Участники саммита стран ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.

