СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море (видео)
Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
По данным источников, СБУ провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тысяч километров от территории нашего государства.
По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России "QENDIL2.
Отмечается, что в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.
"Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", - подчеркнул источник.
В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ
Напомним, недавно РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat - поразили беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.
Перед этим стало известно, что в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.
Относительно 274-метрового танкера Kairos Минтранс Турции уточнил, что на нем произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск. Инцидент произошел в 28 морских милях от турецкого побережья.
Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции, чуть восточнее в Черном море.