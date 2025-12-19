ua en ru
СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море (видео)

Пятница 19 декабря 2025 13:17
СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море (видео) Фото: СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По данным источников, СБУ провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тысяч километров от территории нашего государства.

По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России "QENDIL2.

Отмечается, что в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

"Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", - подчеркнул источник.

В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Атаки на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, недавно РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat - поразили беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Перед этим стало известно, что в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.

Относительно 274-метрового танкера Kairos Минтранс Турции уточнил, что на нем произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск. Инцидент произошел в 28 морских милях от турецкого побережья.

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции, чуть восточнее в Черном море.

