ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под атакой мосты - на границе задержки. Почему РФ бьет по Маякам Одесской области

Пятница 19 декабря 2025 18:15
UA EN RU
Под атакой мосты - на границе задержки. Почему РФ бьет по Маякам Одесской области Очереди из фур на границе с Украиной (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

Российские военные атакуют мосты на южной границе Украины в Одесской области. За последние дни россияне ударили по мосту в Затоке, а позже атаковали мост в Маяках. Это усложнило логистику на границе, из-за чего люди пока не могут проходить пункты пропуска в Одесской области.

Какая цель у россиян и чем это может угрожать, – в материале РБК-Украина.

Атака на мосты

14 декабря российские военные атаковали мост в Затоке – на него направили около 40 БПЛА "Шахед", из них около 20 попали в цель. 18 декабря дронами ударили по мосту в Маяках.

На следующий день в Одесской областной военной администрации сообщили, что из-за атаки накануне движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" прекращено.

"Ночью враг еще раз за сутки атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. В результате ударов беспилотников зафиксированы повреждения. Движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. Спасательные и коммунальные службы работают на месте", – отметили в ОВА.

Под атакой мосты - на границе задержки. Почему РФ бьет по Маякам Одесской областиОчередь фур на границе (фото: Getty Images)

В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, сообщили, что из-за атаки по объекту инфраструктуры возле села Маяки путь к пропускным пунктам усложнен. Речь идет о пунктах "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джуджулешты", "Табаки-Мирное", "Виноградовка – Вулканешты", "Старокозачье - Тудора", "Новые Трояны - Чадыр Лунга", "Орловка - Исакча", "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Малоярославовец".

В комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пока людям советуют пользоваться пропускными пунктами в Винницкой и Черновицкой областях. Но критической ситуации на пунктах нет.

"Если говорить о возможности дальнейшего проезда через атаку РФ и об ограничении возможности проезда через границу на юге Одесской области, то альтернативными остаются пункты пропуска "Подольский-Могилюк" и "Мамалыга-Сокиряны". "Мамалыга-Сокиряны" – это совет гражданам, если в дальнейшем вырастет пассажиропоток на "Могилюк-Подольский". Сейчас значительного увеличения пассажиропотока там мы не видим. Критической ситуации нет", – отметил Демченко.

Однако ситуация на южной границе остается сложной. Кроме того, 19 декабря россияне ударили по Маякам баллистической ракетой.

Цель россиян

Российские войска бьют по мостам, которые соединяют транспортную коммуникацию в Одесской области и находятся недалеко от границы с Молдовой.

"А это выход в логистику на Дунае. Конечно, мы будем пытаться в таком случае сводить паромные переправы, но они уязвимы для "Шахедов", – отметил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" у себя на канале в Telegram.

Отметим, что уже неделю россияне активно атакуют Одессу и область. За это время они значительно повредили энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего несколько населенных пунктов и вся Одесса на некоторое время остались без света.

Теперь же противник пытается атаковать критическую инфраструктуру, значительно усложнив логистику внутри области и выход на границу. По мнению спикера Сил оборони ОК "Юг" Владислава Волошина, удар по мостам – это не более чем терроризм.

"Мосты – это не военные объекты, это гражданские объекты, это международный транспортный коридор. Удар по нему – так только террористы делают, когда наносят удары по такой инфраструктуре, это транспортная инфраструктура, это объекты, служащие людям, гражданским людям. И удар по мосту, в Маяках в частности, это еще раз подтверждает, что Россия – это страна, которая не учитывает какие-либо правила и нормы ведения войны, международного гуманитарного права и остальных", – отметил Волошин в комментарии РБК-Украина.

Об этом же говорит и военный эксперт Сергей Братчук. По его словам, россияне пытаются давить на жителей южного региона. Сначала – удары по энергетике и попытка лишить людей света и тепла в преддверие праздников. Затем – атака на мосты.

"Очень большой процент психологического давления на людей, чтобы разгонять панику. Конечно, это усложняет определенные логистические маршруты, но говорить то, что россиянам удастся сделать то, что они декларируют – разделить, отсоединить, я бы не торопился делать такие выводы", – отметил Братчук в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, активные атаки сопровождаются давлением на дипломатическом поле. Цель россиян, прежде всего, снизить психологическую устойчивость украинцев и сделать их "сговорчивее".

"Мы видим, что эта информационная составляющая обычно идет с учетом геополитических коммуникаций, это влияние на наше общество, в том числе. Подталкивать нас к негативу по отношению к власти. Перед этим от них были угрозы отрезать Украину от моря. Для меня очевидна идея этой информационной и психооперации", – добавил Братчук.

При этом, с военной точки зрения эти атаки не дают россиянам никаких преимуществ и на боевых действиях они не сказываются.

Напомним, по состоянию на 18 декабря известно, что энергетики нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех жителей Одессы и области. Однако сейчас возможны аварийные отключения света из-за риска перегрузки энергосистемы.

Тогда же, 18 декабря в Одессе люди перекрывали улицы из-за отсутствия света.

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер напомнил, что в результате терактов России энергетика в Одесской области получила масштабные повреждения. Повторные теракты РФ, обстрелы и воздушные тревоги значительно усложняют восстановительные работы на объектах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ДПСУ
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ