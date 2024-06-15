Оперативный план НАТО, 50 млрд долларов от G7 и ультиматум Путина: новости за 14 июня

Война России против Украины: последние новости

НАТО одобрило оперативный план расширения поддержки Украины

Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Он включает в себя большую роль Альянса в поставке оружия и обучении украинских военных.

"Мы добились значительного прогресса на обоих фронтах. Что касается Украины, мы согласовали план, определяющий, как НАТО возглавит координацию безопасности и тренировок. Это позволит лидерам НАТО начать эту работу на Вашингтонском саммите в июле, поставив нашу поддержку Украины на более прочный фундамент на годы вперед", - рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, к выполнению плана будут привлечены около 700 военных из стран НАТО и партнеров. НАТО будет осуществлять наблюдение за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах в странах Альянса, оказывать поддержку Украине и координировать безвозмездную передачу оборудования, а также способствовать долгосрочному развитию украинских вооруженных сил.

"Эти усилия не являются стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону", - отметил Столтенберг.

G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов до конца года

Страны "Большой семерки" (G7) до конца года предоставят Украине кредит на 50 млрд долларов. Его погасят из прибыли от российских активов.

Лидеры стран G7 отметили, что по-прежнему хотят развеять мнение о том, что время на стороне России и оно сможет вызвать экономический крах Украины.

"В целях поддержки текущих и будущих потребностей Украины в связи с длительной обороной против России, G7 запустит ускоренные чрезвычайные кредиты (ERA) для Украины, чтобы предоставить дополнительное финансирование в размере примерно 50 млрд долларов США до конца года", - уточняется в коммюнике.

В документе уточняется, что кредит будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских активов в странах Запада.

Лидеры G7 также подтвердили, что российские активы в их странах останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб (до этого ЕС должен продолжать заморозку активов отдельным решением ежегодно).

"Мы намерены распределять это финансирование через различные каналы, которые направляют средства на военные, бюджетные и реконструкционные нужды Украины - в рамках наших соответствующих правовых систем и административных требований", - отмечается в коммюнике.

Евросоюз начнет вступительные переговоры с Украиной в июне

Послы Евросоюза одобрили переговорную рамку вступления Украины в блок. Переговоры начнутся уже 25 июня.

Председательство Бельгии в ЕС подтвердило, что послы стран-членов поддержали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок.

"Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - говорится в сообщении.

Подобные конференции означают фактический старт вступительных переговоров.

Путин хочет четыре области Украины

Российский диктатор Владимир Путин накануне Глобального мира в Швейцарии назвал условия, при которых якобы готов на мирные переговоры с Украиной.

Он требует, чтобы украинские войска отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. И только тогда Россия будет готова начать диалог с Украиной об окончании войны.

На заявление российского диктатора отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше. Это новая волна этого нацизма, русского нацизма. Он хочет, чтобы мы не только отказались от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных", - подчеркнул президент.

Без Китая, но с Саудовской Аравией: объявлены участники саммита мира в Швейцарии

Уже в эти выходные в Швейцарии пройдет глобальный саммит мира, основой которого будет украинская формула из 10 пунктов. Саммит посетят представители около 100 стран и организаций.

Всего в саммите примут участие 92 страны. На самом высоком уровне, президентов или премьер-министров, будет представлено 57 стран. На министерском уровне, в основном главы МИД, будет представлено 29 государств.

Другие страны будут направлены послам: Индия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.

Согласно списку политических гостей саммита Китай все же не будет представлен на нем. По всей вероятности, это связано с тем, что Китай имеет свой взгляд на то, как можно достичь завершения войны.

В то же время, список свидетельствует о том, что саммит все же посетит представитель Саудовской Аравии, несмотря на то, что ранее страна не планировала этого. Однако недавно Аравию посетил президент Владимир Зеленский, возможно, это повлияло на то, что саммит мира посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Еще одним интересным нюансом является представитель Индии - страну будет представлять посол Индии в России Винай Кумар. Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Индия заявила о якобы нейтральной позиции по поводу войны.

Германия выделила новый пакет помощи Украине

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи.

Он включает:

10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

три реактивных артиллерийских системы HIMARS;

два мостоукладчика BEAVER

две бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

16 топливозаправщиков.

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.

В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Укрэнерго" анонсировало жесткие ограничения света на 15 июня: в какие часы

Графики отключения света сегодня будут применять почти весь день. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08:00 до 23:00.

"3 16:00 до 22:00 - ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Причина отключений - пониженная работа СЭС из-за облачности в областях, также в ремонт вышел очередной атомный блок