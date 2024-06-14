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"Укрэнерго" анонсировало жесткие ограничения света на 15 июня: в какие часы

Украина, Пятница 14 июня 2024 18:38
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"Укрэнерго" анонсировало жесткие ограничения света на 15 июня: в какие часы Фото: графики отключения света действуют в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Графики отключения света завтра будут использовать почти весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 15 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08:00 до 23:00.

"3 16:00 до 22:00 - ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей", - подчеркнули в компании.

&quot;Укрэнерго&quot; анонсировало жесткие ограничения света на 15 июня: в какие часы

Причина завтрашних отключений - пониженная работа СЭС из-за облачности в областях, также в ремонт вышел очередной атомный блок

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - отметила "Укрэнерго".

Свет в Украине

Уже не первый месяц, когда украинцы вернулись к графикам отключения света. Основной причиной этого является Российская Федерация, которая наносила удары по энергетическим объектам Украины.

К тому же ситуацию усугубила и задержка помощи от Соединенных Штатов Америки, ведь из-за почти полугодовой задержки у украинских военных начали заканчиваться снаряды к системам ПВО.

Мы писали, "Энергоатом" уже предупреждал, что отключений света в Украине скоро станет больше, из-за ввода в ремонт еще одного энергоблока АЭС.

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Отключения света Энергетики
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