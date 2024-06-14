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Путин выдвинул новые условия для переговоров с Украиной. Зеленский резко ответил

Пятница 14 июня 2024 17:18
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Путин выдвинул новые условия для переговоров с Украиной. Зеленский резко ответил Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал очередные условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной. Такие заявления главы Кремля являются ультиматумом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Sky TG24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что сказал Путин

Сегодня, 14 июня, накануне саммита мира Путин назвал свои условия для начала мирных переговоров с Украиной.

Глава Кремля потребовал, чтобы украинские защитники отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом Путин добавил, что Украине нужно отказаться от плана стать частью НАТО.

Тогда, по его словам, Москва будет готова начать диалог.

Реакция Зеленского

"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше", - подчеркнул президент.

Глава украинского государства заявил, что действия главы Кремля направлены на возрождение нацизма.

"Это новая волна этого нацизма, российского нацизма. Он хочет, чтобы мы не только отказались от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.

Саммит мира

Напомним, Украина рассчитывает привлечь Россию к переговорам в рамках саммита мира.

Как неоднократно заявляли украинские официальные лица, участие представителей РФ допускается на втором саммите мира, дата проведения которого пока неизвестна.

Таким образом Киев хочет договориться с Москвой о справедливом и прочном мире, который будет основан на Уставе ООН и международном праве.

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