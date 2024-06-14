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G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов до конца года

Пятница 14 июня 2024 20:47
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G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов до конца года Фото: лидеры G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" (G7) до конца года предоставят Украине в кредит 50 млрд долларов. Его погасят за счет прибыли от российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике лидеров по итогам саммита G7 в Италии и пресс-службу Минфина Украины.

Лидеры стран "Большой семерки" отметили, что по-прежнему хотят развеять мнение о том, что время на стороне России и она сможет вызвать экономический крах Украины.

"С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в связи с длительной обороной против России, G7 запустит ускоренные чрезвычайные кредиты (ERA) для Украины, чтобы предоставить дополнительное финансирование в размере примерно 50 миллиардов долларов США до конца года", - уточняется в коммюнике.

В документе уточняется, что кредит погасят за счет будущих доходов от замороженных российских активов в странах Запада.

Лидеры G7 также подтвердили, что российские активы в их странах останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб (до этого ЕС должен был продлевать заморозку активов отдельным решением ежегодно).

"Мы намерены распределять это финансирование через различные каналы, которые направляют средства на военные, бюджетные и реконструкционные нужды Украины - в рамках наших соответствующих правовых систем и административных требований", - подчеркивается в коммюнике.

Реакция Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко поприветствовал решение G7 о кредите на 50 млрд долларов.

"Решение лидеров G7 является мощным сигналом единства демократического мира. Россия должна почувствовать цену агрессивной войны против Украины и заплатить за свои противоправные действия", - отметил чиновник.

По его словам, использование прибыли от замороженных активов - один из первых шагов.

"50 млрд долларов позволят обеспечить самые неотложные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны", - добавил министр.

50 млрд долларов для Украины

Напомним, недавно в Евросоюзе одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.

На этом фоне страны G7 разработали инициативу, которая предусматривает предоставление Украине большого количества средств в достаточно короткие сроки. Это - кредит, который погасят за счет прибыли от активов РФ.

О том, что "Большая семерка" одобрила такую инициативу, стало известно еще вчера, 13 июня.

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