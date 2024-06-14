Евросоюз начнет вступительные переговоры с Украиной в июне: названа дата

Послы Евросоюза одобрили переговорную рамку о вступлении Украины в блок. Переговоры начнутся уже 25 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter и бельгийское председательство в ЕС в Twitter .

Председательство Бельгии в ЕС подтвердило, что послы стран-членов поддержали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок.

"Венгрия больше не блокирует переговорную рамку для Украины и, соответственно, Молдовы. Компромиссный текст согласован. Теперь Украина и Молдова должны официально начать переговоры о вступлении в Евросоюз 25 июня", - написал Йозвяк.

Что предшествовало

Стоит заметить, что лидеры стран ЕС дали "зеленый свет" на начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года. Для того, чтобы они стартовали, необходимы были соответствующие решения в блоке, в том числе и одобрение переговорной рамки.

Венгрия в ходе встреч на уровне послов ЕС несколько раз блокировала такое решение из-за претензий к украинской политике в отношении национальных меньшинств.

При этом в отношении начала вступительных переговоров с Молдовой у Будапешта никаких претензий не было.

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