Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины", - заявил Умеров.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. Речь идет о беспилотниках, средствах РЭБ, боеприпасах и прочем.

Также Украина создает совместные с партнерами предприятия. Так, недавно Украина и США согласовали начало совместного предприятия по ремонту и обслуживанию американской бронетехники.

Также Украина вместе с немецким концерном Rheinmetall будут выпускать бронемашины Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Кроме того, оборонная компания KNDS откроет в Украине предприятие по производству боеприпасов 155 мм.

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