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В РФ говорят об "отражении" массированной атаки дронов в 5 областях и в оккупированном Крыму

Пятница 14 июня 2024 07:51
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В РФ говорят об "отражении" массированной атаки дронов в 5 областях и в оккупированном Крыму Иллюстративное фото: в ряде областей РФ и в оккупированном Крыму работала ПВО из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью в ряде областей Российской Федерации, а также во временно оккупированном украинском Крыму, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы масштабной атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что в ночь на 14 июня была "прекращена попытка" осуществить атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ и оккупированного Крыма.

Традиционно российская сторона обвиняет Украину в таком налете дронов.

При этом в российском министерстве заявляют, что средствами ПВО были "перехвачены и уничтожены" 87 беспилотников, и львиная часть из них – в Ростовской области.

Так, согласно отчету Минобороны РФ, при отражении воздушной атаки якобы было ликвидировано:

  • 70 дронов – в Ростовской области,
  • 2 БПЛА – в Белгородской области,
  • 2 дрона – в Волгоградской области,
  • 6 беспилотников – в Воронежской области,
  • 6 БПЛА в Курской области,
  • 1 – над временно оккупированным Крымом.

Атака дронов в РФ 14 июня

Ранее сообщалось, что на атаку беспилотников этой ночью жаловались, в частности, в Курской, Воронежской и Ростовской областях, где раздавались взрывы и "прилеты".

Так, напомним, сообщалось о ночном "хлопке" в городе Морозовске Ростовской области во время атаки БПлА и работы ПВО произошел пожар, а в некоторых домах исчез свет . К слову, в этом городе находится военный аэродром.

Впоследствии местный губернатор Василий Голубев рассказал, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе возбуждено электроснабжение, и что в зону отключения "попали несколько населенных пунктов".

Кроме того, в Воронежской области дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе и серьезно повредили резервуары с топливом. Местный губернатор утверждает, что пострадавших нет и продолжается ликвидация последствий происшествия, а также уточняется информация о повреждениях объекта.

Добавим также, сообщалось также об атаке дронов и на Курск , где раздавались взрывы.

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