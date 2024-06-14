В ВСУ назвали потери РФ на Харьковском направлении с начала нового наступления

За месяц, с 10 мая, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также - десятки танков, ББМ и складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) " Хортица ".

Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня составили:

личного состава - около 4000 человек (безвозвратные и санитарные потери врага).

К тому же, Силами обороны Украины были уничтожены и повреждены:

танков - 52;

боевых бронемашин - 59;

артиллерийских систем - 165;

техника ПВО - 6 единиц;

блиндажей/укрытий о/с врага - 425;

складов боеприпасов - 37.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковском направлении

10 мая российские войска предприняли новую попытку наступления в Харьковской области - на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

На данный момент по словам президента Владимира Зеленского, России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Добавим, как уточнили в Институте изучения войны на 14 июня, ВСУ недавно имели успех во время контратак в северной части Харьковской области, где восстановили позиции.