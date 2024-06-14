ua en ru
Пт, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ назвали потери РФ на Харьковском направлении с начала нового наступления

Харьков, Пятница 14 июня 2024 13:20
UA EN RU
В ВСУ назвали потери РФ на Харьковском направлении с начала нового наступления Фото: названы потери РФ на Харьковском направлении с начала нового наступления 10 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За месяц, с 10 мая, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также - десятки танков, ББМ и складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица".

Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня составили:

  • личного состава - около 4000 человек (безвозвратные и санитарные потери врага).

К тому же, Силами обороны Украины были уничтожены и повреждены:

  • танков - 52;
  • боевых бронемашин - 59;
  • артиллерийских систем - 165;
  • техника ПВО - 6 единиц;
  • блиндажей/укрытий о/с врага - 425;
  • складов боеприпасов - 37.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковском направлении

10 мая российские войска предприняли новую попытку наступления в Харьковской области - на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

На данный момент по словам президента Владимира Зеленского, России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Добавим, как уточнили в Институте изучения войны на 14 июня, ВСУ недавно имели успех во время контратак в северной части Харьковской области, где восстановили позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков
NEWS
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом