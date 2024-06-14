HIMARS, IRIS-T и бронетехника. Германия выделила новый пакет помощи Украине

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

Помощь от Германии

Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии системы ПВО, танки, бронированную технику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование. Кроме того, в Германии проходят учения для украинских военных.

Недавно Германия объявила, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.

При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.