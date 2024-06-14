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HIMARS, IRIS-T и бронетехника. Германия выделила новый пакет помощи Украине

Берлин, Пятница 14 июня 2024 14:17
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HIMARS, IRIS-T и бронетехника. Германия выделила новый пакет помощи Украине Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Новый пакет помощи включает:

  • 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
  • 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
  • зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
  • зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
  • три реактивных артиллерийских системы HIMARS;
  • два мостоукладчика BEAVER
  • две бронированные инженерные машины Dachs;
  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
  • 16 топливозаправщиков;

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

Помощь от Германии

Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии системы ПВО, танки, бронированную технику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование. Кроме того, в Германии проходят учения для украинских военных.

Недавно Германия объявила, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.

При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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ПВО Военная помощь Война в Украине Танк Leopard
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