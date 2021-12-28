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Два літаки-розвідники США пролетіли над Україною. Стежать за військами РФ, - Forbes

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Вівторок 28 грудня 2021 20:33
Два літаки-розвідники США пролетіли над Україною. Стежать за військами РФ, - Forbes Фото: Два літаки-розвідники США пролетіли над Україною (flickr.com/117863086@N06)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 грудня, над Україною пролетіли два літаки-розвідники Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів. Вони стежили за військами Росії біля кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Політ двох літаків, в якому брали участь наземний літак спостереження E-8C і літак розвідки RC-135v, є однією з перших місій, в якій ВПС США відкрито здійснили політ у повітряному просторі України.

Проліт американських літаків-розвідників стався через дев'ять місяців після того, як Росія наростила потенційні сили вторгнення вздовж кордону з Україною.

Ці сили, що включають близько 100 тисяч військовослужбовців, 1200 танків і десятки спеціалізованих транспортних засобів, дещо зменшилися в останні дні, оскільки 10 тисяч військовослужбовців завершили те, що російські офіційні особи охарактеризували як давно заплановані навчання і повернулися на свої бази.

Але більш ніж достатньо російських сил залишаються на позиціях для нападу.

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