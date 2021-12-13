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Офіційно. Гогілашвілі звільнено з посади заступника голови МВС

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 13:03
Офіційно. Гогілашвілі звільнено з посади заступника голови МВС Фото: екс-заступник голови МВС Олександра Гогілашвілі (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу в зоні ООС. Кабмін офіційно опублікував рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

У розпорядженні уряду вказано: звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням.

Офіційно. Гогілашвілі звільнено з посади заступника голови МВС

Сам Гогілашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, що визнав свою вину та написав заяву на звільнення.

"Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу... Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити", - написав він.

Разом з тим, він вирішив додати, що йому "не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", але соромно за "емоційність та нестриманість".

Скандал з Гогілашвілі

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як нібито Гогілашвілі на одному з блокпостів в зоні проведення операції Об'єднаних сил свариться з правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

"Я вже три роки заступник міністра. Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємно не буде", - казав на відео чоловік, який представлявся Олександром Гогілашвілі.

Це засудив президент України Володимир Зеленський та закликав Кабмін та голову МВС звільнити Гогілашвілі.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна повідомило, що Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі.

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