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Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

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Вівторок 28 грудня 2021 18:48
Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи Фото: Олександр Гогілашвілі, екс-заступник глави МВС (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань порушило дві кримінальні справи стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Його звільнили з МВС після скандалу з поліцейськими в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Перша справа стосується можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в МВС. За цією справою вже ведеться досудове розслідування.

Друга справа стосується можливого перевищення службових повноважень колишнім заступником міністра під час перетину блокпоста в Донецькій області. Саме там стався скандал між Гогілашвілі та правоохоронцями.

Що цьому передувало

На початку грудня в мережі з'явилося відео, на якому Гогілашвілі скандалить з поліцейськими на блокпосту в зоні проведення ООС. На той момент заступник міністра обурився тим, що правоохоронці зупинили його автомобіль та хотіли перевірити документи. Гогілашвілі в ході сварки ображав правоохоронців та погрожував наслідками.

Після публікації цього відео Гогілашвілі відсторонили з посади, а невдовзі взагалі звільнили з МВС. Пізніше в мережі з'явилося ще одне відео з Гогілашвілі, на якому він також скандалить з поліцейськими, але вже в Києві.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що сталося між Гогілашвілі та правоохоронцями в зоні ООС.

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Міністерство внутрішніх справ України ДБР
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