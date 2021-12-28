Поставки техніки та озброєння збільшились. РФ продовжує оснащувати бойовиків на Донбасі

Росія у грудні збільшила поставки бойової техніки та озброєння на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти перевозили пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Міністерства оборони України .

Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані "гуманітарні конвої".

За даними розвідки, Росією значно збільшено поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах.

Крім того, до підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ.