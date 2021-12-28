Росія заявила про готовність застосувати армію за кордоном для "захисту своїх громадян"

У Росії заявили про готовність застосувати збройні сили за кордоном для "захисту своїх громадян" у разі нападу на них. Однак, кажуть, що Росія нібито не має наміру ініціювати військову операцію проти України.

Про це заявив віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю " Інтерфакс ".

За його словами, Росія нібито не виношує планів "з власної волі" здійснювати військову операцію щодо України. Разом з тим, зазначив, як нагнітається ситуація навколо Донбасу, "як Україну підштовхують до того, щоб спробувати вирішити проблеми Південного-Сходу військовим шляхом".

"Після того як сталася трагедія Цхінвала, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в діючий aедеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні cили РФ за кордоном", - зауважив Косачов.

За його словами, однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є "захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них".