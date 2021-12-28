На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви
В Івано-Франківській області сьогодні стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні. Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.
"За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей", - заявили в міністерстві.
Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух в лікарні пролунав після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі. Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.
Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини - це пацієнти лікарні.
Фото: у Косівській ЦРЛ стався вибух (facebook.com/MNSIFR)
Нагадаємо, у лютому цього року вибух стався в одній з лікарень Запоріжжя.
Також РБК-Україна розповідало про вибух в лікарні Чернівців.