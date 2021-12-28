ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 23:15
На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви Фото: у Косівській ЦРЛ стався вибух (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Дмитро Левицький

В Івано-Франківській області сьогодні стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні. Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.

"За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей", - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух в лікарні пролунав після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі. Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.

Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини - це пацієнти лікарні.

На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви

Фото: у Косівській ЦРЛ стався вибух (facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, у лютому цього року вибух стався в одній з лікарень Запоріжжя.

Також РБК-Україна розповідало про вибух в лікарні Чернівців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Івано-Франківська область Прикарпатье Вибух
NEWS
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу