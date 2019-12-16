Остаточна ліквідація УПЦ КП та заява Кремля: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

В Кремлі назвали умову зміни мінських угод, предстоятель Єпіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ, в Україні розпочався другий етап пробного перепису населення. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 14-15 грудня, - в материале РБК-Украина

У Кремлі назвали умову зміни мінських угод

У Кремлі заявили, що зміна мінських угод можлива тільки в разі спільної роботи Києва з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що це необхідно в разі проведення «прямого діалогу» між Києвом і "ДНР" з "ЛНР". За його словами, якщо ж боку захочуть змінити угоди, то експерти з Києва повинні сісти "в контактній групі або за її межами з експертами з "ДНР" і "ЛНР"" і тільки в такому випадку, заявили в Кремлі, працювати над "якимись змінами або доповненнями до мінському комплексу заходів".

Епіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

На соборі Православної церкви України у Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію таких структур, як Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Про це у Facebook повідомив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря.

Зокрема, Зоря повідомив про перші новини з архієрейського Собору ПЦУ, який присвячений річниці створення нової церкви.

Зеленський шукає нових контактів з Трампом, - NYT

Союзники президента України Володимира Зеленського зустрілися з лобістами, які мають тісні зв’язки з адміністрацією Білого дому, в надії створити нові канали зв’язку. Про це повідомляє NYT.

Відзначається, що Зеленський і його команда намагаються різними способами відновити себе в якості важливого союзника з предметним порядком денним, який заслуговує на увагу і підтримки Вашингтона. Українську сторону турбує питання військової допомоги з боку США і санкції проти "Північного потоку-2".

В Україні стартував другий етап пробного перепису населення

У суботу, 14 грудня, в Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який проводять у двох районах Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби статистики у Facebook.

Як, повідомляється другий етап пробного перепису наслення у Оболонському районі Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді проходитиме з 14 по 23 грудня 2019 року.

Виверження вулкана в Новій Зеландії: загинули 16 людей, 20 постраждали

В результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 людей, двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

На острові працює команда рятувальників, однак через те, що вулкан продовжує вивергатися, залишатися на острові небезпечно. Тому в неділю рятувальники змогли пробути там лише протягом 75 хвилин.

Ломаченко кинув виклик новому чемпіону світу: гучна заява викликала ажіотаж

Український боксер Василь Ломаченко кинув виклик новому чемпіону світу в легкій вазі американця Теофімо Лопесу. Слова Ломаченко наводить ESPN.

Василь Ломаченко викликав Лопеса на бій у квітні майбутнього року.

Зима скасовується: синоптики приголомшили аномальним прогнозом

Погода в Україні з 16 по 20 грудня буде нагадувати за температурними показниками середину жовтня. Синоптики попереджають про температурні аномалії в країні – друга половина грудня буде "спекотною" для нашого кліматичного регіону.

В середньому температура коливатиметься на рівні +9... +15 градусів.