Мінські домовленості планують змінити до наступної нормандської зустрічі

Фото: Олексій Резніков (з відкритих джерел)

ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінські угоди

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінські угоди до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року. Про це розповів представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков, передає "Громадське".

"Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента готові. Але в ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовились сторони... можна зробити до березня", - розповів Резніков.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що динаміка вчорашніх переговорів на нормандської зустрічі відкриває вікно можливостей для врегулювання ситуації на Донбасі. У заяві йдеться, що заходи, які були узгоджені в рамках нормандського формату, є важливими кроками.

Також ЄС розраховує, що Росія і надалі буде використовувати свій вплив для втілення мінських угод. Крім того, Брюссель готовий підтримувати зусилля з розмінування і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту.