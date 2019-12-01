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В Україні стартував пробний перепис населення

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 13:13
В Україні стартував пробний перепис населення
Фото: колаж (РБК-Україна)

Пробний перепис проведуть у двох районах Київської області

У неділю, 1 грудня, у двох районах - частини Оболонського району Києва і в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, стартувала пробний перепис населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби статистики України.

За даними Держстату, пробний перепис населення це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Перепис буде в частині Оболонського району Києва і в Песковской ОТГ Бородянського району Київської області. Опитування в онлайн-режимі стартувало в ніч з 30 листопада на 1 грудня і триватиме 10 днів.

З 14 по 23 грудня заплановано другий етап перепису. Жителі цих районів повинні надати відповіді писареві, який відвідає їх вдома, або заповнити анкету в переписном відділі або инструкторском ділянці.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2020 рік Кабінет міністрів заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованої в 2020 році Всеукраїнського перепису населення передбачені в обсязі 3,44 млрд грн, у тому числі капітальні видатки - 1,59 млрд грн.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що перепис населення України у 2020 році може пройти з залученням співробітників "Укрпошти" та інших державних компаній.

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