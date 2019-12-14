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Епіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

Новини » Політика     14.12.2019 - 11:52
Епіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

УПЦ Київського патріархату і УАПЦ юридично ліквідовано

На соборі Православної церкви України у Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію таких структур, як Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква УАПЦ. Про це у Facebook повідомив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря.

Зокрема, Зоря повідомив про перші новини з архієрейського Собору ПЦУ, який присвячений річниці створення нової церкви.

"На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", - зазначив він.

Епіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

Нагадаємо, в листопаді Шостий апеляційний суд Києва розблокував ліквідацію УПЦ Київського патріархату. До цього юристи релігійної організації намагалися перешкодити процесу.

Зазначимо, після створення ПЦУ колишній предстоятель Київського патріархату Філарет пішов проти рішень Об'єднавчого собору і фактично спробував відновити діяльності своєї УПЦ. Однак переважна більшість ієрархів залишилася в складі нової церкви, тому вплив Філарета обмежився кількома парафіями, в тому числі в Києві. У підсумку ПЦУ все ж дозволила Філарету довічно проводити богослужіння у Володимирському соборі, а також офіційно вважає його своїм архієреєм.

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