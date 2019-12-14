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Понад 300 німецьких компаній можуть потрапити під санкції США через "Північний потік-2"

Новини » Політика     14.12.2019 - 17:29
Понад 300 німецьких компаній можуть потрапити під санкції США через "Північний потік-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Санкції проти "Північного потоку-2" є поганою новиною для німецької економіки

Через намір Сполучених Штатів ввести санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" в німецькому бізнесі зростає занепокоєння. Про це заявив керівник зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траер в коментарі мережі Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

За його словами, санкції проти "Північного потоку-2" є поганою новиною для німецької економіки.

Екстериторіальні санкції, які впливають на союзну країну Траер назвав "дуже незвичайним поведінкою". У реалізації проекту "Північний потік-2" беруть участь, за його даними, близько 350 німецьких компаній, яким тепер доводиться турбуватися про своєму бізнесі.

До цього додається занепокоєння подальшої ескалації торгового конфлікту.

"Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках", - прогнозує Траер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2" втручанням в європейську енергетичну політику. Маас підкреслив, що європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не у Вашингтоні.

Крім того, в російському МЗС заявили, що санкції США стосовно російських газопроводів не зупинять їх будівництво. За словами представників Кремля, Вашингтон нібито робить все, щоб зіпсувати відносини з Москвою.

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