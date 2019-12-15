Кількість загиблих від виверження вулкану в Новій Зеландії досягла 15

Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Тіла ще двох людей не знайшли, вони вважаються зниклими безвісти

У Новій Зеландії внаслідок виверження вулкану на острові Вайт-Айленд зросла кількість жертв. Про це передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що наразі відомо вже про 15 загиблих, оскільки в суботу у лікарні померла одна людина, яка постраждала від вулкану. За даними поліції, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, оскільки тіла їх не знайдені.

Для пошуків на острів вирушила команда рятувальників. Вони зможуть там перебувати не більше 75 хвилин.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я країни, наразі у лікарнях Нової Зеландії перебувають 14 постраждалих, із 10 - у критичному стані. Ще 13 потерпілих транспортували до Австралії.

Нагадаємо, виверження вулкану у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Із 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.