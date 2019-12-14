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ПЦУ проводить Собор до річниці створення нової церкви

Новини » Політика     14.12.2019 - 11:20
ПЦУ проводить Собор до річниці створення нової церкви
Фото: Об'єднавчий собор 2018 року (РБК-Україна)

Собор проходить у Софії Київській

У Софії Київській розпочався Архієрейський собор Православної церкви України, присвячений річниці створення нової церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратія Зорі.

За словами Зорі, зараз у Митрополичих палатах Святої Софії проходить Архієрейський собор Православної церкви України. У соборі бере участь увесь єпископат ПЦУ.

Фото: Собор ПЦУ (facebook.com/yevstr)

Нагадаємо, в жовтні минулого року Константинопольський патріархат оголосив про скасування рішення про підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, що відкрило дорогу до надання автокефалії Українській церкві. Офіційне створення Православної церкви України відбулося 15 грудня 2018 року в ході Об'єднавчого собору за участю ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і двох ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Згідно з прийнятим статутом, ПЦУ очолює предстоятель з титулом "Митрополит Київський і всієї України". З 15 грудня 2018 року на цій посаді перебуває митрополит Епіфаній (Думенко).

На сьогодні нову церкву крім Константинополя офіційно визнали Елладська і Олександрійська церкви. Очікується, що наступними будуть Болгарська церква і Церква Чеських земель і Словаччини.

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