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У Кремлі назвали умову зміни мінських угод

Новини » Політика     15.12.2019 - 15:29
У Кремлі назвали умову зміни мінських угод
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

У РФ вважають, що зміна угод можлива тільки в разі спільної роботи Києва з "ЛДНР"

У Кремлі заявили, що зміна мінських угод можлива тільки в разі спільної роботи Києва з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що це необхідно в разі проведення «прямого діалогу» між Києвом і "ДНР" з "ЛНР". За його словами, якщо ж боку захочуть змінити угоди, то експерти з Києва повинні сісти "в контактній групі або за її межами з експертами з "ДНР" і "ЛНР"" і тільки в такому випадку, заявили в Кремлі, працювати над "якимись змінами або доповненнями до мінському комплексу заходів".

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, але для цього потрібно домінування на політичній арені України. Пєсков зазначив, що це допоможе вирішити конфлікт на сході України.

Додамо, раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков повідомляв, що контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленостях до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.

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