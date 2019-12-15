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Виверження вулкана в Новій Зеландії: загинули 16 людей, 20 постраждали

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 10:28
Виверження вулкана в Новій Зеландії: загинули 16 людей, 20 постраждали
Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Вулкан в Новій Зеландії продовжує вивергатися, залишатися на острові небезпечно

В результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 людей, двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

На острові працює команда рятувальників, однак через те, що вулкан продовжує вивергатися, залишатися на острові небезпечно. Тому в неділю рятувальники змогли пробути там лише протягом 75 хвилин.

"Можу сказати, що в цьому районі ми не знайшли ніяких інших тіл", - повідомили в поліції.

Раніше повідомлялось про 15 загиблих в результаті виверження вулкана в Новій Зеландії.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я країни, наразі у лікарнях Нової Зеландії перебувають близько 20 постраждалих, із 10 - у критичному стані. Ще 13 потерпілих транспортували до Австралії.

Нагадаємо, виверження вулкану у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Із них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

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