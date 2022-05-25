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Окупанти захопили Світлодарськ, а в Угорщині вводять НП через війну в Україні: новини за 24 травня

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Середа 25 травня 2022 08:30
Окупанти захопили Світлодарськ, а в Угорщині вводять НП через війну в Україні: новини за 24 травня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російські війська увійшли до Світлодарська, в Угорщині вводять надзвичайний стан через війну в Україні, екс-президента Молдови Ігоря Додона затримано у справі про корупцію та держзраду. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 24 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Рамштайн-2. Резніков анонсував "приємні сюрпризи" в постачанні зброї

Київ очікує постачань в оборонці, які значно зміцнять нашу армію та будуть неприємними для ворога. Це обговорили на другій онлайн-зустріч Контактної групи на підтримку України (Рамштайн-2). Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков.

За його словами, наша Україна вже отримала підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon.

Україна навряд чи скоро стане кандидатом на вступ до ЄС, - Рютте

Шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl.

Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України. Також на його думку, такий швидкий процес був би несправедливим по відношенню до країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання аналогічного статусу.

Через війну в Україні. В Угорщині вводять надзвичайний стан

З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.Таке рішення було ухвалено одразу після формування нового уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити надзвичайний стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - заявив він.

Додона затримано у справі про корупцію і держзраду

Колишній президент Молдови Ігор Додон затриманий у справі про корупцію і державну зраду. За даними правоохоронних органів, його затримали на 72 години.

Повідомляється, що разом з Додоном затримали його кума Петра Меріняну, який намагався знищити докази у справі проти екс-президента.

В Україну увірвуться грози і штормовий вітер

Погода в Україні найближчими днями знову почне псуватися. Синоптики прогнозують грози та штормовий вітер, а слідом за ними прийде чергове похолодання.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

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